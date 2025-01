Dove giocherà Casadei? Scatto Lazio su Torino e Porto, Lotito tratta Sylla con lo Strasburgo

La Lazio ha aumentato la proposta al Chelsea e attende la risposta: trattativa per il difensore Sylla, possibile scambio Fabbian-Tchaouna col Bologna.

La telenovela legata a Cesare Casadei potrebbe essere giunta ai titoli di coda, a quattro giorni dalla chiusura della finestra di mercato di gennaio.

La vicenda che riguarda il calciatore scuola Inter è senza dubbio una delle più ricche di colpi di scena del mercato invernale, con Lazio e Torino protagoniste di un duello serrato per aggiudicarsi il talentuoso centrocampista attualmente di proprietà del Chelsea.

Il club di Cairo ha rallentato dopo aver chiuso per il ritorno in Serie A di Elmas dal Lipsia, ufficializzato questa mattina e di ritorno nel Belpaese con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Lotito e Fabiani sono pronti a finalizzare l'operazione e arrivare alla fumata bianca.

La Lazio lavora anche su altri fronti: è in piedi una trattativa con lo Strasburgo per Sylla, difensore classe 2003, mentre non è da escludere uno scambio di prestiti con il Bologna che porterebbe Tchaouna in Emilia e Giovanni Fabbian all'ombra del Colosseo.

Saranno, dunque, giorni caldissimi quelli che attendono la dirigenza biancoceleste da qui alle 23.59 di lunedì 3 febbraio, quando si chiuderà ufficialmente la finestra di mercato invernale.