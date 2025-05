Dovbyk gioca a Torino? Le ultime sull'infortunio e come sta il centravanti della Roma

L'ucraino ha saltato per un guaio fisico la precedente partita contro il Milan: ci sarà col Torino o la sua stagione è già finita?

La stagione di Artem Dovbyk è già finita? Se lo sono chiesti in parecchi, tifosi della Roma ma non solo, dopo che il centravanti ucraino è stato costretto a saltare la partita di domenica scorsa contro il Milan.

La squadra di Claudio Ranieri ha vinto anche senza di lui, imponendosi per 3-1 all'Olimpico. Ma ora rischia nuovamente di scendere in campo in casa del Torino, in una gara decisiva per la conquista di un posto nella prossima Champions League, senza il proprio centravanti titolare.

Dovbyk giocherà contro il Torino domenica sera (calcio d'inizio alle 20.45), o quantomeno potrà sedersi in panchina? Come sta l'ex giocatore del Girona e le sensazioni verso la partita.