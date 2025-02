Dovbyk arma in più della Roma: a Venezia tornerà in campo dal 1'

Periodo positivo per Dovbyk, miglior marcatore per distacco della Roma: a Venezia toccherà a lui dopo due panchine consecutive.

Reduce dall'eliminazione subita in Coppa Italia per mano del Milan, la Roma resta in corsa su due fronti: il campionato (dove però il distacco dalla zona europea va annullato) e l'Europa League, con l'imminente sfida al Porto a incombere sulle teste dei giocatori di Ranieri.

Nonostante l'impegno europeo sia ormai alle porte, in quel di Venezia il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi all'attacco pesante per cercare di scardinare la difesa lagunare: in coppia con Dybala ci sarà, con ogni probabilità, Artem Dovbyk.

L'ucraino sta spegnendo le critiche dal punto di vista realizzativo e si candida a essere l'uomo in più di una squadra che, numeri alla mano, non può proprio fare a meno dei suoi goal.