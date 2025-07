Un assente ingiustificato al raduno della Juventus, si tratta di Douglas Luiz. La società bianconera prenderà provvedimenti disciplinari per il centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz-Juventus, ora è rottura definitiva. Il centrocampista brasiliano non si è presentato al raduno bianconero.

L'ex Aston Villa era atteso come gli altri compagni giovedì mattina alla Continassa per iniziare la nuova stagione, ma non si è visto e non ha fornito alcuna giustificazione.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' ora la società sarà dunque costretta a prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.