Douglas Costa torna in Brasile: è ufficiale l'approdo al Fluminense

Il brasiliano è un nuovo giocatore del Fluminense vice-campione del mondo: contratto fino al 2025.

Riparte dal suo Brasile la carriera di Douglas Costa, svincolato dopo l'esperienza biennale in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy: il classe 1990 è un nuovo giocatore del Fluminense.

Un ritorno in patria dopo l'avventura con la maglia del Gremio, andata in scena in due periodi diversi: agli albori della carriera e nel 2021, in prestito dalla Juventus.

Un colpo di rilievo per il 'Flu', che nutre la speranza di ammirare la versione migliore di un giocatore troppo spesso frenato dai problemi fisici negli anni scorsi.