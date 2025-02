Dorgu al Manchester United, è ufficiale: quanto incassa il Lecce dalla cessione

Il Manchester United si prende Patrick Dorgu: cessione a titolo definitivo per il Lecce.

Alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale: Patrick Dorgu è un nuovo giocatore del Manchester United.

La trattativa tra i 'Red Devils' e il Lecce ha avuto esito positivo dopo qualche iniziale rallentamento, che comunque non ha mai veramente messo in pericolo l'esito positivo dell'operazione.

Per Dorgu addio alla Serie A dopo una stagione e mezza di tante ottime cose, ciò che ha spinto una società importante come il Manchester United a effettuare un investimento degno di nota per metterlo a disposizione di Amorim.