Donnarumma apre ad un possibile ritorno in Serie A: "Non chiudo le porte a nulla: l'Italia è casa mia"

Il portiere della Nazionale ha parlato di un possibile ritorno, ma il suo procuratore frena: "Piace all'Inter, ma non c'è nulla".

Fresco vincitore della Champions League, Gianluigi Donnarumma si prepara ad affrontare le prime due gare valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali con la maglia dell'Italia.

Nella conferenza stampa di rito, il portiere classe 1999 non ha escluso un possibile ritorno in Serie A: "Non chiudo le porta a nulla: l'Italia è la mia casa".

Poco più tardi, però, sono arrivate le smentite dell'agente Enzo Raiola, intercettato a Milano nei pressi della sede dell'Inter: "Gigio piace all'Inter ma non c'è assolutamente nulla".