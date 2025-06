Il capitano dell'Italia commenta la pesante sconfitta in Norvegia: "I nostri tifosi non meritano partite come questa".

Notte amarissima per l'Italia, che crolla in Norvegia e mette a rischio la qualificazione ai Mondiali 2026. Neppure il capitano Donnarumma, intervistato a caldo da 'Rai Sport', non è riuscito a dare una spiegazione a quanto accaduto a Oslo. Il portiere azzurro però ha usato toni durissimi nei confronti della squadra, definendo inaccettabile la prestazione offerta in Norvegia. L'articolo prosegue qui sotto