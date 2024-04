Donnarumma nervoso: litigio col quarto uomo dopo PSG-Clermont

Il portiere del PSG ha protestato per il recupero concesso nel secondo tempo: "Quello che mi dici è grave".

Piccolo passo falso per il PSG, giunto al terzo pareggio nelle ultime cinque gare di Ligue 1: sia chiaro, il vantaggio di tredici punti sul Brest (impegnato oggi) secondo è ancora più che rassicurante, ma vedere i campioni di Francia strappare un punto allo scadere contro il fanalino di coda Clermont fa una certa impressione.

Per di più al 'Parco dei Principi', il che però non è bastato per uscire dal campo con la vittoria in tasca: una grossa delusione per Gianluigi Donnarumma, apparso piuttosto nervoso dopo il triplice fischio.

Il portiere campano, risparmiato da Luis Enrique che ha schierato Tenas, si è scagliato contro il quarto uomo lamentandosi dell'entità del recupero, a suo dire fin troppo striminzito.