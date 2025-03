Donnarumma-Inter, tra passato e futuro: prima del Milan era già quasi nerazzurro

Un ritorno a Milano ma con la maglia diversa: per Donnarumma sì apre questo scenario, il trasferimento all'Inter era saltato da ragazzo.

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan e l'Italia nell'estate 2021, a parametro zero, per trasferirsi in Francia, al PSG. Dopo qualche anno il portiere della Nazionale potrebbe tornare in Serie A e proprio nella città in cui è cresciuto ed esploso calcisticamente.

Il futuro del numero uno azzurro infatti è incerto e sulle sue tracce c'è l'Inter, che sta studiando il piano di come poterlo ingaggiare. Un accostamento che è diventato più forte negli ultimi giorni, dopo le parole di Donnarumma in cui non ha escluso un ritorno a Milano.

Le strade tra Donnarumma e l'Inter erano state ad un passo dall'incontrarsi in passato, quando Gigio era solo un ragazzino; il trasferimento però saltò con il portiere che si accasò al Milan.

Ma è davvero possibile per l'Inter ingaggiare Donnarumma? La situazione contrattuale del portiere e il racconto di quando era stato vicinissimo ai nerazzurri.