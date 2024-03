Donnarumma è diventato il nuovo idolo del PSG: "Nessuno meglio di lui in Europa"

Il portiere azzurro ha superato il momento difficile, ora è l'idolo di Parigi. E anche la stampa francese lo esalta.

Il mondo di Gianluigi Donnarumma a Parigi si è ribaltato in pochissimi mesi. I tempi in cui stampa e tifosi del PSG invocavano il clamoroso avvicendamento tra i pali con Tenas sembrano lontanissimi.

Le prestazioni del portiere della nostra Nazionale, d'altronde, nelle ultime settimane sono visibilmente cresciute.

Tanto che adesso fioccano applausi, voti altissimi in pagella e titoloni che lo incoronano come il miglior portiere d'Europa.

Il tutto proprio mentre al Milan il suo erede Maignan è incappato in qualche giornata storta, che pur non mettendone in dubbio qualità e potenziale, ha iniziato a fare preoccupare i tifosi rossoneri.