Donnarumma bocciato in Arsenal-PSG: disattento in entrambe le reti dei 'Gunners' Champions League Paris Saint-Germain G. Donnarumma

Ritorno in campo da incubo per Donnarumma, colpevole in entrambi i goal dell'Arsenal: uscita a vuoto su Havertz, male anche sul 2-0 di Saka.