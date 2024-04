La società lamenta il malfunzionamento delle caldaie, ma il Comune si difende: "Non hanno trovato il bottone per accenderla".

Doccia salata per il Messina, ma la bolletta non c'entra. Anzi. Proprio l'assenza di acqua calda ha causato una spesa ulteriore per il club peloritano.

Ormai da qualche settimana lo stadio 'Franco Scoglio', che ospita le partite casalinghe del Messina in Serie C, non è rifornito di acqua calda.

Un inconveniente che si è ripetuto anche dopo la partita contro il Crotone ed è costato una multa alla società.