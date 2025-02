Djuric infortunato, chi gioca titolare nel Parma fino al termine dell'annata: Bonny e Pellegrino, Pecchia ha scelto

Parma Calcio 1913 vs Roma

Charpentier, Kowalski e Djuric infortunati nel Parma, che ha due sole punte per il proseguo dell'annata fino a maggio.

Arrivato a gennaio per dare una mano in virtù degli infortuni di Kowalski e Charpentier, Milan Djuric ha subito lo stesso destino dei nuovi compagni di reparto. Infortunatosi contro il Cagliari (problema al legamento collaterale), l'attaccante 34enne non tornerà fino alla prossima annata.

"L’abbiamo preso un giocatore, Djuric, e l’abbiamo perso per tutto il campionato" ha annunciato Pecchia, mister del Parma, dopo la sconfitta contro la Roma di domenica 16 febbraio. "Era un’alternativa e una soluzione per sviluppare il gioco".

Infortunio peggiore del previsto, quello di Djuric porta il Parma ad avere ora due sole punte di ruolo: Bonny e Pellegrino si contenderanno d'ora in poi la maglia da titolare, ma la scelta sembra oramai presa a proposito del titolare numero uno.