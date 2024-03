La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a partire come previsto per raggiungere la Toscana: rossoneri bloccati a Malpensa.

Una partita importante, quella del Milan contro la Fiorentina, al rientro dalla sosta per le Nazionali: la formazione di Stefano Pioli è chiamata a vincere per consolidare il secondo posto in classifica. E, perché no, anche se con parecchia distanza, mettere pressione all'Inter che scenderà in campo lunedì, dopo Pasqua. Solo che c'è un problema: anzi, un "problema tecnico". Quello riscontrato dal Milan a Malpensa prima di partire per Firenze. L'articolo prosegue qui sotto