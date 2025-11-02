DIRETTA: Verona-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima partita della domenica

In attesa di Milan-Roma e dopo i risultati di Napoli e Juventus, con il team partenopeo fermato dal Como e quello di Spalletti vincitore a Cremona, tocca all'Inter di Chivu scendere in campo. Trasferta al Bentegodi per la squadra milanese, contro un Verona a caccia di punti e della svolta stagionale.

Otto vittorie nelle ultime nove partite per l'Inter, a dir poco ripresasi dopo le prime sconfitte stagionali: a Verona può portarsi a -1 dal Napoli e agganciare la Roma in vista del posticipo tra i rossoneri e la stessa squadra di Gasperini.

Dalle formazioni a tutti gli aggiornamenti sulla trasmissione tv, nonchè i cambi di risultato: seguiamo Verona-Inter live.