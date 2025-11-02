Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Piotr Zielinski Verona Inter Serie AGetty
GOAL

DIRETTA: Verona-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima partita della domenica

La partita tra Verona e Inter di scena al Bentegodi dalle 12:30 di domenica: come vederla in diretta e tutti gli aggiornamenti.

Pubblicità

In attesa di Milan-Roma e dopo i risultati di Napoli e Juventus, con il team partenopeo fermato dal Como e quello di Spalletti vincitore a Cremona, tocca all'Inter di Chivu scendere in campo. Trasferta al Bentegodi per la squadra milanese, contro un Verona a caccia di punti e della svolta stagionale.

Otto vittorie nelle ultime nove partite per l'Inter, a dir poco ripresasi dopo le prime sconfitte stagionali: a Verona può portarsi a -1 dal Napoli e agganciare la Roma in vista del posticipo tra i rossoneri e la stessa squadra di Gasperini.

Dalle formazioni a tutti gli aggiornamenti sulla trasmissione tv, nonchè i cambi di risultato: seguiamo Verona-Inter live.

  • 46’ - SI RIPARTE AL BENTEGODI

    Inizia il secondo tempo di Verona-Inter, al Bentegodi si riparte dall’1-1

    • Pubblicità

  • 90'+4 GOAL INTER

    Passa in vantaggio in extremis l'Inter, che sfrutta un autogoal di Frese su cross insidioso di Barella. La deviazione del calciatore gialloblù risulta fatale a Montipò.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 45+3’ - SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO AL BENTEGODI

    Finisce dopo 3’ di recupero una prima frazione equilibrata al Bentegodi: meglio l’Inter in avvio, con il Verona che è venuto fuori alla distanza e che nelle battute finali ha anche sfiorato il vantaggio con una conclusione di Orban finita sul palo alla destra di Sommer.

    Squadre negli spogliatoi sull’1-1 in virtù dei gran goal di Zielinski e Giovane. 

  • 40’ - IL PAREGGIO DEL VERONA CON GIOVANE

    Il pareggio del Verona: Orban serve Giovane che punta Bastoni, entra in area di rigore e da posizione defilata lascia partire un gran destro con il quale non lascia scampo a Sommer: 1-1 al Bentegodi

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 16’ - INTER IN VANTAGGIO CON ZIELINSKI!

    Vantaggio nerazzurro al Bentegodi al 16’: splendida apertura di Calhanoglu direttamente da calcio d’angolo a premiare l’inserimento di Zielinski che, dal limite dell’area, scaraventa il pallone sotto la traversa con un gran tiro di piatto destro al volo

  • 1’ - INIZIA LA SFIDA DEL BENTEGODI

    L’arbitro Doveri decreta l’inizio della partita, parte Verona-Inter

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny

  • DOVE VEDERE VERONA-INTER OGGI

    La partita di oggi tra Verona e Inter, di scena alle 12:30, si può vedere in diretta tv e streaming tramite l'abbonamento a Dazn.

    Chi ha sottoscritto il servizio zona Dazn, inoltre, può seguire Verona-Inter live sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

    Prima e dopo la partita del Bentegodi sono disponibili interviste e approfondimenti in diretta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRECEDENTI VERONA-INTER

    • 86 partite
    • 54 vittorie dell'Inter
    • 24 pareggi
    • 8 vittorie del Verona
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA