DIRETTA: Real Madrid-Pachuca LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo H del Mondiale per Club

Real Madrid e Pachuca a confronto nella seconda giornata del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta del match di Charlotte.

Dopo il pareggio all’esordio contro l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, il Real Madrid si prepara per tornare in campo nel Mondiale per Club.

Nella seconda giornata della competizione i Blancos sfidano i messicani del Pachuca, fanalino di coda del raggruppamento H dopo la sconfitta all’esordio contro il Salisburgo. La squadra allenata da Xabi Alonso è chiamata subito al riscatto per non rischiare di compromettere il discorso qualificazione.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match Real Madrid e Pachuca: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.