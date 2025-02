DIRETTA: PSV-Juventus LIVE! Aggiornamenti, dove vedere la partita di Champions League e formazioni

Juventus in campo contro il PSV per il ritorno dei playoff di Champions League: gli aggiornamenti in diretta da Eindhoven.

Dentro o fuori, PSV e Juventus si affrontano otto giorni dopo a Eindhoven nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. I bianconeri partono con un piccolo vantaggio grazie alla vittoria per 2-1 maturata nell'andata all'Allianz Stadium con reti di McKennie, Perisic e Mbangula. Alla Juventus quindi per accedere agli ottavi basta non perdere, mentre il PSV deve vincere con due o più goal di scarto. In caso di successo di misura degli olandesi sono previsti i tempi supplementari ed i calci di rigore. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE su PSV-Juventus in diretta da Eindhoven per il playoff di Champions League.