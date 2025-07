DIRETTA: PSG-Real Madrid LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della sfida del Mondiale per Club

PSG e Real Madrid si sfidano per un posto nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea: gli aggiornamenti live della semifinale di scena al 'MetLife Stadium' di New York.

Una sfida dal sapore di finale quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, che si affrontano in semifinale del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Due delle squadre più attese del torneo, guidate da due tecnici simbolo del calcio europeo come Luis Enrique e Xabi Alonso, pronte a contendersi un posto nell’ultimo atto contro il Chelsea, già qualificato dopo il 2-0 sul Fluminense. Il PSG arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti, confermandosi una delle squadre più in forma del momento. I campioni d’Europa giocano con qualità e ritmo, e puntano ora con decisione al titolo mondiale. L'articolo prosegue qui sotto Dall’altra parte, il nuovo Real targato Xabi Alonso ha superato il Borussia Dortmund con una prova di forza e carattere, rischiando però nel finale prima di essere salvato da un intervento provvidenziale di Courtois. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita di East Rutherford: dalle formazioni alle azioni salienti, passando per la copertura tv e streaming.