DIRETTA: Portogallo-Italia femminile LIVE! Aggiornamenti in tempo reale sul secondo match delle azzurre agli Europei

Portogallo vs Italia

Italia di scena contro il Portogallo nella seconda giornata degli Europei femminili: tutti gli aggiornamenti in diretta dell'incontro.

Secondo impegno agli Europei femminili di scena in Svizzera per l'Italia: le ragazze allenate da Soncin affrontano il Portogallo nel Gruppo B.

Esordio positivo per le azzurre: Belgio battuto grazie alla rete di Caruso allo scadere del primo tempo. Tracollo delle lusitane al cospetto della Spagna: netto 5-0 e avvio in salita.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Portogallo-Italia femminile, sfida che potrebbe regalare l'approdo ai quarti alle azzurre: dalle formazioni alle azioni salienti dell'incontro, senza dimenticare le info su come seguire il match in diretta tv e streaming.