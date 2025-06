DIRETTA: Playoff Serie C, Ternana-Pescara LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sulla finale d'andata

Ternana vs Pescara

Serie C

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul primo atto della finalissima dei Playoff di Serie C tra Ternana e Pescara.

Due squadre in corsa per un unico grande obiettivo: la promozione in Serie B.

Ternana e Pescara si sfidano nella gara d'andata della finale dei Playoff di Serie C. Il primo atto si gioca allo Stadio 'Libero Liberati', mentre la gara di ritorno è in programma all'Adriatico il prossimo sabato 7 giugno.

L'articolo prosegue qui sotto

La Ternana si presenta all'atto finale dopo aver eliminato la Giana Erminio e il Vicenza, mentre la Ternana - entrata in gioco un turno prima - ha eliminato Pianese, Vis Pesaro e Audace Cerignola.