DIRETTA: playoff Serie C, Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sull'andata delle due semifinali

Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana sono le due semifinali d'andata dei playoff di Serie C: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Sono rimaste in quattro a contendersi l'ultimo posto utile per la promozione in B: è tempo di semifinali e di Final Four nei playoff di Serie C.

Si parte con i match d'andata: l'Audace Cerignola ospita il Pescara, la Ternana invece fa visita al Vicenza.

Per la sorpresa Audace Cerignola è arrivata la qualificazione ai danni dell'Atalanta Under 23, mentre il Pescara ha avuto la meglio sulla Vis Pesaro. Ternana carnefice della Giana Erminio, il Vicenza ha eliminato il Crotone.

Di seguito tutti gli aggiornamenti live sulle due semifinali d'andata dei playoff di Serie C, entrambe con calcio d'inizio alle ore 20:00.