DIRETTA: Palmeiras-Al Ahly LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita del girone A del Mondiale per Club

Palmeiras e Al Ahly in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida di New York.

Al via la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: si parte col Gruppo A, che vede in campo Palmeiras e Al Ahly. Esordio senza reti per i brasiliani, nello 0-0 andato in scena contro il Porto pochi giorni fa; stesso risultato raccolto dagli egiziani al cospetto dell'Inter Miami, col rimpianto del rigore fallito da Trezeguet nella prima frazione di gioco. GOAL vi offre tutti gli aggiornamenti più importanti in tempo reale della sfida in programma a New York: dalle formazioni alle azioni salienti nel corso dell'incontro, senza dimenticare le info su copertura tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto