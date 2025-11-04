DIRETTA: Napoli-Eintracht Francoforte LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti dal Maradona per la sfida di Champions League

Il Napoli, che comanda da solo in Serie A, cerca invece il riscatto contro l'Eintracht Francoforte in Champions League.
Nelle prime tre giornate della fase campionato, la squadra di Antonio Conte ha già perso due volte. Seppure in modi completamente diversi.
Dopo la sconfitta sul campo del Manchester City, arrivata in inferiorità numerica, ecco la disfatta di Eindhoven dove gli azzurri hanno incassato addirittura sei reti.
Di seguito la diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte: le formazioni e tutti gli aggiornamenti dal 'Maradona'.