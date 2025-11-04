Pubblicità
Pubblicità
Elmas Napoli Eintracht Francoforte 4 novembre 2025Getty Images
Lelio Donato

DIRETTA: Napoli-Eintracht Francoforte LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti dal Maradona per la sfida di Champions League

Il Napoli vuole riscattare la disfatta di Eindhoven e cerca una vittoria contro l'Eintracht Francoforte per rilanciarsi in classifica: la diretta testuale del match di Champions League.

Pubblicità

Il Napoli, che comanda da solo in Serie A, cerca invece il riscatto contro l'Eintracht Francoforte in Champions League.

Nelle prime tre giornate della fase campionato, la squadra di Antonio Conte ha già perso due volte. Seppure in modi completamente diversi.

Dopo la sconfitta sul campo del Manchester City, arrivata in inferiorità numerica, ecco la disfatta di Eindhoven dove gli azzurri hanno incassato addirittura sei reti.

Di seguito la diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte: le formazioni e tutti gli aggiornamenti dal 'Maradona'.

  • FINISCE IL MATCH

    Termina 0-0 il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Nonostante qualche tentativo pericoloso, la squadra allenata da Antonio Conte non riesce a trovare il successo in questa quarta giornata della fase a girone unico di Champions League.

    • Pubblicità

  • 46' - SI RIPARTE

    Inizia il secondo tempo del match tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FINISCE IL PRIMO TEMPO

    Termina 0-0 il primo tempo tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Gli azzurri si rendono pericoli con Hojlund e con un ispirato Elmas, ma non riescono a sbloccare il risultato. La prima frazione di gioco termina così sul punteggio di parità. Qualche errore di troppo in fase di palleggio per la squadra allenata da Conte.

  • 1' - INIZIA LA GARA

    Fischio d'inizio al Maradona: Napoli ed Eintracht Francoforte si sfidano nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ARBITRO NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE

    L'arbitro di Napoli-Francoforte è Joao Pinheiro, 37 anni, fischietto portoghese: è alla sua ottava direzione in Champions League.

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-EINTRACHT

    Queste sono le scelte ufficiali di Conte e Toppmoller:

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

    EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Bahoya, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE NAPOLI-EINTRACHT IN TV

    La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253).

  • NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE IN DIRETTA STREAMING

    Due le modalità per vedere Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League in diretta streaming.

    Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire la partita tramite pc o device portatili collegandosi a Sky Go. Napoli-Eintracht sarà disponibile in streaming anche su NOW.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Bundesliga
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
Francoforte crest
Francoforte
SGE