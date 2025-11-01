DIRETTA: Napoli-Como LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'anticipo di Serie A

Napoli-Como sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà invece vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Napoli-Como, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.