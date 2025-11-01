Pubblicità
Napoli Como Serie AGetty Images
GOAL

DIRETTA: Napoli-Como LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'anticipo di Serie A

Gli aggiornamenti live su Napoli-Como: formazioni, risultato e azioni salienti dell'anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

Le due vittorie consecutive contro Inter e Lecce hanno rialzato il morale del Napoli, caduto in picchiata dopo i ko rimediati contro Torino e PSV Eindhoven.

Gli azzurri, in uno degli anticipi del sabato valevoli per la decima giornata di Serie A, alle 18 ricevono la visita di un Como in stato di grazia e attestatosi in piena zona Europa. La bontà del progetto Fabregas si sta traducendo in numeri, consolidati dal 3-1 rifilato al Verona nel turno infrasettimanale.

Di seguito la diretta testuale di Napoli-Como, con aggiornamenti live relativi alle formazioni, al risultato e alle azioni più importanti del match.

  • 90' - FINISCE QUI, 0-0 A NAPOLI

    Nessuna rete al Maradona, il big match tra Napoli e Como si chiude sullo 0-0

  • 45' - ALTRO K.O PER IL NAPOLI

    Il secondo tempo si apre con un altro cambio per il Napoli, fuori Spinazzola per infortunio, dentro Gutierrez.

  • 37' - INFORTUNIO PER GILMOUR

    Dopo Kempf si fa male anche Gilmour: dentro Elmas.

  • 26' - IL COMO SI FA PARARE UN RIGORE

    Morata steso da Milinkovic-Savic in area, il Como non riesce però a portarsi in vantaggio dagli undici metri: lo stesso spagnolo si è fatto parare il penalty dal portiere di Conte, seconda respinta dopo quello calciato da Camarda.

  • 8' CAMBIO OBBLIGATO NEL COMO

    Fuori Kempf, dentro Diego Carlos: il titolare di Fabregas si è fatto male dopo uno scontro fortuito con un compagno di squadra, cambio obbligato per il Como.

  • 1', NAPOLI-COMO 0-0

    Si parte, comincia Napoli-Como al Maradona.

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-COMO

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-COMO IN TV E STREAMING

    Napoli-Como sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà invece vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

    Napoli-Como, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

