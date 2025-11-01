DIRETTA: Napoli-Como LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'anticipo di Serie A

Le due vittorie consecutive contro Inter e Lecce hanno rialzato il morale del Napoli, caduto in picchiata dopo i ko rimediati contro Torino e PSV Eindhoven.
Gli azzurri, in uno degli anticipi del sabato valevoli per la decima giornata di Serie A, alle 18 ricevono la visita di un Como in stato di grazia e attestatosi in piena zona Europa. La bontà del progetto Fabregas si sta traducendo in numeri, consolidati dal 3-1 rifilato al Verona nel turno infrasettimanale.
Di seguito la diretta testuale di Napoli-Como, con aggiornamenti live relativi alle formazioni, al risultato e alle azioni più importanti del match.