DIRETTA: Manchester City-Al Ain LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo G del Mondiale per Club

Manchester City e Al Ain si sfidano nella seconda giornata del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta del match del girone G.

Il Mondiale per Club come occasione di riscatto per una stagione difficile e senza titoli vinti. Il Manchester City di Pep Guardiola è una delle favorite per la vittoria finale della competizione, un pronostico che i Citizen vogliono provare a rispettare.

Dopo aver battuto il Wydad per 2-0 nel match d’esordio, la formazione inglese si prepara a sfidare l’Al Ain: il Manchester City, ricordiamo, è inserito nel raggruppamento G, lo stesso dove è presente la Juventus.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match Manchester City-Al Ain: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.