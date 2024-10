DIRETTA: Lipsia-Juventus LIVE! Gli aggiornamenti sulla partita dei bianconeri in Champions League

Seconda giornata di Champions League anche per la Juventus che gioca in casa del Lipsia: tutti gli aggiornamenti in diretta.

Seconda giornata di Champions League per la Juventus. I bianconeri, dopo la bella vittoria al debutto contro il PSV, fanno visita al Lipsia. I tedeschi nella prima giornata hanno perso solo nel finale sul campo dell'Atletico Madrid di Simeone ed attualmente occupano il terzo posto in Bundesliga con 11 punti raccolti in 5 partite. La sfida contro il Lipsia rappresenta quindi un impegno sicuramente più probante per testare il livello europeo della Juventus di Thiago Motta. Di seguito gli aggiornamenti LIVE dalla 'Red Bull Arena' di Lipsia. L'articolo prosegue qui sotto