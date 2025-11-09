DIRETTA: Inter-Lazio LIVE! Formazioni, cronaca, aggiornamenti della partita

La partita tra Inter e Lazio sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Inter-Lazio in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.