DIRETTA: Inter-Lazio LIVE! Formazioni, cronaca, aggiornamenti della partita

L'ultima partita di Serie A prima della sosta di Novembre per le Nazionali vede in campo affrontarsi Inter e Lazio, con il match che si disputerà a San Siro alle ore 20:45.
L'ultima volta finì 2-2 e il pareggio di fatto fu determinante per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. I nerazzurri però hanno la chance con un successo di fare un balzo in classifica e sorpassare il Milan che ha pareggiato a Parma, oltre ad allungare in classifica sulla Juventus.
La Lazio di Maurizio Sarri cerca invece di risalire la classifica dopo un inizio altalenante; sette punti nelle ultime tre giornate per i biancocelesti. Di seguito la diretta testuale di Inter-Lazio con gli aggiornamenti sulla partita.