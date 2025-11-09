Pubblicità
lautaro martinez inter lazioGetty Images
GOAL

DIRETTA: Inter-Lazio LIVE! Formazioni, cronaca, aggiornamenti della partita

La giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Inter e Lazio a San Siro: i nerazzurri possono superare il Milan in classifica.

L'ultima partita di Serie A prima della sosta di Novembre per le Nazionali vede in campo affrontarsi Inter e Lazio, con il match che si disputerà a San Siro alle ore 20:45. 

L'ultima volta finì 2-2 e il pareggio di fatto fu determinante per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. I nerazzurri però hanno la chance con un successo di fare un balzo in classifica e sorpassare il Milan che ha pareggiato a Parma, oltre ad allungare in classifica sulla Juventus. 

La Lazio di Maurizio Sarri cerca invece di risalire la classifica dopo un inizio altalenante; sette punti nelle ultime tre giornate per i biancocelesti. Di seguito la diretta testuale di Inter-Lazio con gli aggiornamenti sulla partita. 

  • FINE PRIMO TEMPO, INTER AVANTI CON LAUTARO

    Si chiude dopo due minuti di recuper il primo tempo con l'Inter avanti e in pieno possesso della partita. Nerazzurri in vantaggio dopo 3 minuti grazie a Lautaro Martinez.

  • 62', INTER-LAZIO 2-0: BONNY

    Raddoppio nerazzurro con Bonny, bravo a sfruttare il bel cross che arriva dal fondo da parte di Federico Dimarco.

  • 3', INTER-LAZIO 1-0: LAUTARO

    Bastoni ruba palla a Isaksen e serve Lautaro che di prima, con l'esterno destro, la infila sotto l'incrocio dei pali. Inter subito in vantaggio

  • INTER-LAZIO, SI PARTE A SAN SIRO

    L'arbitro fischia l'inizio di Inter-Lazio: si parte a San Siro per il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A.

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu.

  • ARBITRO INTER-LAZIO

    L'arbitro di Inter-Lazio sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo.

  • FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

  • DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV E STREAMING

    La partita tra Inter e Lazio sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Inter-Lazio in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

