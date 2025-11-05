Pubblicità
Lautaro Inter Kairat Champions LeagueGetty Images
Vittorio Rotondaro

DIRETTA: Inter-Kairat Almaty LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti in tempo reale della gara di Champions League

L'Inter ospita il Kairat Almaty nel quarto turno della League Phase di Champions League: tutti gli aggiornamenti in diretta della sfida di San Siro.

L'Inter vuole dare un seguito al percorso netto fatto registrare in Champions League: tre successi su tre con un parziale di nove goal fatti e nessuno subito, frutto delle affermazioni contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise.

Per rimanere a punteggio pieno, i nerazzurri dovranno superare anche il Kairat Almaty a San Siro: kazaki alla loro prima storica partecipazione alla fase finale della coppa dalle grandi orecchie, in cui hanno conquistato un punto grazie allo 0-0 contro i ciprioti del Pafos.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta di Inter-Kairat Almaty: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle azioni salienti della sfida del 'Meazza'.

  • FINISCE QUI, INTER BATTE KAIRAT

    Non una gara semplice per l'Inter, ma i tre punti sono arrivati: vittoria a San Siro contro il Kairat e punteggio pieno per la squadra di Chivu.

  • INTER-KAIRAT 2-1, CARLOS AUGUSTO

    Inter nuovamente avanti, stavolta segna Carlos Augusto: il 2-1 contro il Kairat arriva al minuto 67 con una bella conclusione dal limite.

  • INTER-KAIRAT 1-1, ARAD

    A sorpresa il Kairat pareggia a San Siro: Arad stacca solissimo sul corner battendo Sommer per l'1-1.

  • INTER-KAIRAT 1-0, LAUTARO

    Il vantaggio dell'Inter, Lautaro: El Toro sblocca la gara contro il Kairat, flipper in area e conclusione vincente dell'argentino per l'1-0.

  • INTER-KAIRAT 0-0, SI PARTE

    Comincia la partita di San Siro, l'Inter ospita il Kairat: 0-0.

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-KAIRAT ALMATY

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

    KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

  • ARBITRO INTER-KAIRAT ALMATY

    L'arbitro di Inter-Kairat Almaty sarà Luis Godinho, portoghese come i due assistenti Rui Teixeira e Pedro Almeida e il quarto uomo Antonio Nobre.

    Lusitani anche il VAR André Narciso e l'AVAR Tiago Martins.

  • DOVE VEDERE INTER-KAIRAT ALMATY IN TV E STREAMING

    La partita di Lautaro e compagni sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso l'app fruibile in diversi modi: su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e vari device portatili (tablet e smartphone).

    Da browser basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e accedere con le credenziali del proprio account Amazon Prime.

  • A CHE ORA SI GIOCA INTER-KAIRAT ALMATY

    Inter-Kairat Almaty è in programma stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano: calcio d'inizio fissato alle ore 21, in contemporanea con altre sei sfide.

