DIRETTA: Inter-Kairat Almaty LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti in tempo reale della gara di Champions League

L'Inter vuole dare un seguito al percorso netto fatto registrare in Champions League: tre successi su tre con un parziale di nove goal fatti e nessuno subito, frutto delle affermazioni contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise.
Per rimanere a punteggio pieno, i nerazzurri dovranno superare anche il Kairat Almaty a San Siro: kazaki alla loro prima storica partecipazione alla fase finale della coppa dalle grandi orecchie, in cui hanno conquistato un punto grazie allo 0-0 contro i ciprioti del Pafos.
Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta di Inter-Kairat Almaty: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle azioni salienti della sfida del 'Meazza'.