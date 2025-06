DIRETTA: Flamengo-Esperance Tunisi LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

Flamengo vs Esperance

Mondiale per Club

Debuttano al Mondiale per Club anche Flamengo ed Esperance Tunisi: le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti LIVE!

Flamengo-Esperance Tunisi segna il debutto di entrambe le squadre al Mondiale per Club, dove sono state inserite nel Gruppo D insieme a Chelsea e Los Angeles FC.

La formazione brasiliana partecipa alla competizione in quanto vincitrice della Copa Libertadores nel 2022, mentre i tunisini hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il loro campionato e dunque si sono qualificati in base al ranking CAF.

Seguiamo insieme Flamengo-Esperance Tunisi LIVE: le ultime e tutti gli aggiornamenti in diretta.