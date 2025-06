DIRETTA: Flamengo-Chelsea LIVE! Aggiornamenti, risultato e formazioni della partita del Mondiale per Club

Flamengo e Chelsea a caccia del primato solitario nel girone: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Mondiale per Club.

Il Chelsea torna in campo nel Mondiale per Club dopo l'esordio vincente: per i 'Blues' c'è la sfida, valida per il Gruppo D, contro gli ostici brasiliani del Flamengo.

I ragazzi allenati da Maresca hanno avuto la meglio sul Los Angeles FC pochi giorni fa: Pedro Neto ed Enzo Fernandez hanno messo la firma sul 2-0. Stesso risultato portato a casa dal Flamengo contro l'Esperance Tunisi: di De Arrascaeta e Luiz Araujo le reti rossonere.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Flamengo-Chelsea: dalle formazioni alle azioni salienti dell'incontro, senza dimenticare le info su come vedere in diretta tv e streaming la gara di Filadelfia.