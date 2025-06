DIRETTA: Flamengo-Bayern Monaco LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'ottavo di finale del Mondiale per Club

Flamengo vs Bayern Monaco

Mondiale per Club

Flamengo e Bayern Monaco a caccia di un posto nei quarti del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti live della sfida di Miami.

La domenica del Mondiale per Club si chiude col quarto ottavo di finale della competizione, ovvero quello tra Flamengo e Bayern Monaco.

I brasiliani si sono guadagnati il diritto di disputare questa partita in virtù del primato conquistato nel Gruppo D davanti al Chelsea, con sette punti nelle tre gare giocate; per i tedeschi, invece, è arrivata la seconda piazza alle spalle del Benfica nel Gruppo C (sei punti racimolati).

In questa pagina tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati in tempo reale su Flamengo-Bayern Monaco: dalle info sulla copertura tv e streaming al racconto live del match con le azioni migliori.