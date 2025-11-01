Pubblicità
Kostic Cremonese JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

DIRETTA: Cremonese-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima di Spalletti in bianconero

Gli aggiornamenti in diretta, le formazioni e il risultato live di Cremonese-Juventus, anticipo serale del sabato della decima giornata di Serie A.

Luciano Spalletti fa il suo esordio alla guida della Juventus.

Bianconeri chiamati a misurarsi con la rivelazione Cremonese, neopromossa e protagonista di un avvio di campionato da incorniciare.

Per Madama, che col successo contro l'Udinese nel turno infrasettimanale si è regalata una boccata d'ossigeno, l'imperativo è inaugurare al meglio il nuovo corso e rimettersi in carreggiata per risalire la classifica.

GOAL vi offre Cremonese-Juve - anticipo serale del sabato valido per la decima giornata di Serie A - in diretta testuale, con aggiornamenti live relativi a formazioni, risultato e azioni chiave del match delle 20:45.

  • FISCHIO FINALE, VINCE LA JUVENTUS

    Finisce 2-1 per la Juventus la gara d'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. A segno Kostic, Cambiaso e Vardy. Ko una volenterosa Cremonese.

  • 90' - 6 MINUTI DI RECUPERO

    Sono 6 i minuti di recupero. La Cremonese ci crede, la Juventus si difende in questo finale accesissimo.

  • 83' - ACCORCIA VARDY, 1-2

    Gran goal di Jamie Vardy, che si ripete dopo aver segnato all'Atalanta: l'inglese vince il corpo a corpo con Gatti, fugge verso Di Gregorio e incrocia imparabilmente con il destro alle spalle del portiere della Juventus. 1-2, gara riaperta.

  • 68' - RADDOPPIO DI CAMBIASO

    Conceiçao scappa sulla destra e mette dentro, Terracciano rinvia non bene e la palla arriva a Cambiaso, che calcia col sinistro: deviazione inutile di Audero, palla che bacia la traversa ed entra in porta. 0-2, raddoppio della Juventus.

  • 64' - PRIMO CAMBIO NELLA JUVE: DENTRO CONCEICAO PER OPENDA

    Dopo un contropiede gestito male da Openda, Spalletti decide di effettuare il suo primo cambio alla guida della Juventus.

    Fuori l'attaccante belga, dentro Chico Conceicao. Il portoghese giocherà in zona trequarti con McKennie alle spalle di Vlahovic nel 3-4-2-1 bianconero.

  • 46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

    Via alla ripresa: si riparte dall'1-0 in favore della Juventus.

  • 45+3' - FINE PRIMO TEMPO

    Duplice fischio di Chiffi e squadre negli spogliatoi: la Juventus va a riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Kostic al 2'.

  • 36' - DUE OCCASIONI PER LA JUVENTUS IN DUE MINUTI

    Prima Openda, poi Locatelli, la Juventus va vicina due volte al raddoppio.

    Il belga riceve in area sulla sinistra, punta nell'uno contro uno Terracciano, lo salta e con il sinistro colpisce l'esterno della rete.

    Il capitano bianconero, invece, prova la conclusione da fuori area, mettendo alto di poco sopra la traversa.

  • 26' - PALO DI LOCATELLI

    Cambiaso riceve largo sulla destra, entra in area e scarica al limite per Locatelli: il capitano della Juventus calcia di prima intenzione con il destro verso l'angolino lontano, con Audero che riesce a toccare quanto basta per deviare sul palo di sinistra.

  • 21' - VLAHOVIC IMPEGNA AUDERO

    Vlahovic si libera della marcatura del diretto avversario nella zona di metà campo vicina alle panchine, avanza fino all'area di rigore e calcia con il destro ad incrociare: Audero è attento e respinge la conclusione a mezza altezza.

  • 2' - KOSTIC PORTA IN VANTAGGIO LA JUVE

    Pronti, via e la Juventus è subito avanti. Colpo di tacco in area di Openda, con Vandeputte che involontariamente libera Kostic in area a tu per tu con Audero: l'esterno bianconero conclude ad incrociare con il mancino, imbucando verso l'angolino di destra.

  • 1' - CALCIO D'INIZIO

    Via al match! Primo possesso per la Juventus.

  • FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-JUVENTUS

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Vlahovic, Openda. All. Spalletti.

  • DOVE VEDERE CREMONESE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

    Cremonese-Juve sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

    La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI