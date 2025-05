Como vs Inter

L'Inter deve solo vincere a Como e aspettare il risultato di Napoli-Cagliari: le ultime LIVE sulla sfida del 'Sinigaglia'.

L'Inter si gioca le residue speranze Scudetto stasera a Como nell'ultima giornata di Serie A.

Ai nerazzurri non basterà battere la squadra di Fabregas, già salva da tempo e senza concreti obiettivi da raggiungere.

Oltre ai tre punti all'Inter, per conquistare il secondo Scudetto consecutivo, servirà che il Napoli non batta il Cagliari in casa.

Seguiamo insieme in diretta Como-Inter: tutti gli ultimi aggiornamenti LIVE dal 'Sinigaglia'.