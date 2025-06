DIRETTA: Chelsea-Los Angeles FC LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sul match della prima giornata del Mondiale per Club

Chelsea e Los Angeles FC si affrontano nella prima giornata del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Il Chelsea debutta ufficialmente al Mondiale per Club affrontando i Los Angeles FC, ovvero l'ultima squadra ad aver staccato il pass per il torneo iridato.

I Blues si sono qualificati al Mondiale grazie alla Champions League vinta nella stagione 2020/21, quando a Oporto i londinesi sconfissero 1-0 il Manchester City grazie al goal di Kai Havertz.

La franchigia losangelina, invece, è tornata in corsa per il Mondiale dopo l'esclusione dei messicani della Leon. Una decisione che è stata presa a seguito di una violazione delle norme in tema di multiproprietà. Per assegnare il posto rimanente, dunque, è stato disputato un play-in tra Los Angeles FC, appunto, e i messicani del Club America: gli statunitensi hanno avuto la meglio ai tempi supplementari.

Di seguito ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match tra Chelsea e Los Angeles FC.