DIRETTA: Boca Juniors-Benfica LIVE! Le ultime e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

Boca Juniors e Benfica debuttano nella prima giornata del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti LIVE!

Sfida dal grande fascino quella in programma per la prima giornata del Gruppo C del Mondiale per Club.

Il Boca Juniors, che rappresenta il calcio argentino insieme al River Plate, affronta il Benfica di Angel Di Maria che al termine della manifestazione tornerà in patria.

Le due squadre, inserite nello stesso girone di Bayern Monaco e Auckland City, si giocano probabilmente il secondo posto nello scontro diretto.

Seguiamo insieme Boca Juniors-Benfica LIVE: le ultime e tutti gli aggiornamenti in diretta.