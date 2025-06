DIRETTA: Benfica-Bayern Monaco LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

Ultima giornata del Gruppo C al Mondiale per Club: seguiamo in diretta Benfica-Bayern Monaco, tutti gli aggiornamenti LIVE!

Sfida decisiva per la classifica del Gruppo C quella in programma stasera tra Benfica e Bayern Monaco. I portoghesi hanno bisogno almeno di un pareggio per avere la certezza di accedere agli ottavi di finale, dato che attualmente sono secondi con tre punti di margine sul Boca Juniors. Già matematicamente qualificato, invece, il Bayern Monaco che però non deve perdere per mantenere la vetta del Gruppo C. L'articolo prosegue qui sotto Seguiamo in diretta Benfica-Bayern Monaco: di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE!