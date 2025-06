DIRETTA: Bayern Monaco-Auckland City LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sulla prima partita del girone C del Mondiale per Club

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Bayern Monaco-Auckland City, sfida valevole per la prima giornata del Mondiale per Club.

Il Bayern Monaco debutta al Mondiale per Club sfidando i neozelandesi dell'Auckland City nella prima giornata del girone C. I bavaresi sono approdati al torneo iridato grazie al punteggio ottenuto nel ranking UEFA, che ha consentito ai tedeschi di piazzarsi tra le 12 squadre europee che prenderanno parte al Mondiale. Auckland, invece, si è assicurata il primo posto nel ranking OFC grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute in Champions dell'Oceania. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match del girone del quale fanno parte anche Boca Juniors e Benfica.