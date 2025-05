DIRETTA: Barcellona-Real Madrid LIVE! Risultato e aggiornamenti in tempo reale del big match di Liga

Barcellona vs Real Madrid

Il Barcellona ospita il Real Madrid nel 'Clasico' del 35° turno di Liga: sfida al vertice a poche giornate dal termine.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Giornata potenzialmente decisiva per le sorti della Liga: il Barcellona capolista affronta il Real Madrid nel quarto 'Clasico' stagionale.

Squadre divise da quattro punti: con una vittoria i blaugrana ipotecherebbero il titolo, mentre in caso di pareggio o successo dei 'Blancos' tutto rimarrebbe in discussione in vista delle ultime tre giornate.

L'articolo prosegue qui sotto

I ragazzi di Ancelotti proveranno a invertire un trend che in questa stagione li ha visti sempre finire k.o. contro gli acerrimi rivali: Barcellona vittorioso nel match d'andata al 'Bernabeu' (0-4), in finale di Supercoppa Spagnola (2-5) e nel recente ultimo atto di Coppa del Re (3-2 dopo i tempi supplementari).