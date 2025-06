DIRETTA: Auckland City-Boca Juniors LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

Ultima giornata del Gruppo C al Mondiale per Club: seguiamo in diretta Auckland City-Boca Juniors, tutti gli aggiornamenti LIVE!

Il Boca Juniors si gioca le residue chance di qualificazione sfidando Auckland City in quel di Nashville. La formazione neozelandese è già eliminata del torneo dopo aver perso 10-0 contro il Bayern e 6-0 contro il Benfica, mentre gli Xeneizes hanno ancora qualche flebile speranza. L'articolo prosegue qui sotto Per passare il turno il Boca Juniors deve vincere, possibilmente con un ampio scarto, e sperare che il Benfica perda contro il Bayern. A quel punto, con le due squadre a pari punti e con lo scontro diretto terminato in parità, sarebbe decisiva la differenza reti che, al momento, vede il Benfica a +6 e il Boca a -1. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Auckland City e Boca Juniors.