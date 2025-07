Il Liverpool ha creato un libro digitale di condoglianze per Diogo Jota e il fratello André Silva

Direttamente ad Anfield, ma anche sul sito ufficiale del Liverpool, è possibile lasciare il proprio messaggio a Diogo Jota e André Silva.

Ci vorrà del tempo per rendersi conto che Diogo Jota è morto realmente. Deceduto insieme al fratello André SIlva in Spagna a seguito di un terribile incidente automobilistico, il calciatore del Liverpool lascia al pari del famigliare, anch'esso professionista, un vuoto incolmabile.

Inutile dire che sui social sono stati milioni i messaggi per Diogo Jota e Andrè Silva, scomparsi giovanissimi. Devastato il Liverpool, squadra di cui il portoghese faceva parte, così come tutti i club in cui hanno militato i due giocatori, tra cui il Penafiel, ultimo club di Silva.

Tra le tante iniziative in queste prime terribili ore di consapevolezza c'è quella dello stesso Liverpool, che ha scelto di aprire un libro digitale di condoglianze sul proprio sito, in cui i tifosi di tutto il mondo possono lasciare un messaggio per Diogo Jota e Andrè Silva.