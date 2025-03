Dimarco e Darmian recuperati, Bastoni, Dumfries e Lautaro out: chi gioca Inter-Udinese? Le opzioni di Inzaghi

Inter vs Udinese

Le soluzioni di Inzaghi in vista di Inter-Udinese: Dimarco e Darmian sulle corsie esterne, Arnautovic il favorito per rimpiazzre Lautaro.

Il campionato dell'Inter ripartirà dalla sfida casalinga contro l'Udinese, attesa a San Siro domenica 30 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.

I nerazzurri, reduci dalla pesantissima vittoria sul campo dell'Atalanta, guidano la classifica a nove giornate dal termine con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte e sei lunghezze proprio sui bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini.

All'imbocco del rush finale di stagione, che vede i nerazzurri ancora in corsa sul triplo fronte - Serie A, Champions League e Coppa Italia, senza dimenticare il Mondiale per Club - andiamo ad analizzare le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della partita contro i friulani.