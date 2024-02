Diffidati Torino-Lazio: chi sono e quale giornata di Serie A salteranno in caso di squalifica

Torino e Lazio si sfidano nel recupero della ventunesima giornata: quale partita salteranno i giocatori in caso di squalifica?

Torino-Lazio è uno dei recuperi delle partite della ventunesima giornata non disputate nel weekend del 20 e 21 gennaio: le altre sono Bologna-Fiorentina (già giocata), Inter-Atalanta e Sassuolo-Napoli.

La gara tra la formazione granata e quella biancoceleste è stata incastrata in una settimana libera da altri impegni per entrambe, a cavallo tra la venticinquesima e la ventiseiesima giornata. Turno, quest'ultimo, che andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi.

Ma quale giornata salteranno i giocatori di Torino e Lazio che questa sera dovessero essere squalificati? Chi sono i diffidati delle due squadre?