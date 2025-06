Diffidati e squalificati Mondiale per Club: chi salta la prossima partita in caso di giallo

Come funziona il sistema dei cartellini al Mondiale, a cui partecipano Inter e Juventus: il regolamento per i gialli e le diffide.

Anche nel Mondiale per Club 2025, il regolamento dei diffidati segue quello dei grandi tornei internazionali. I giocatori che partecipano al torneo, infatti, vengono squalificati dopo due ammonizioni ed entrano nella lista di quelli a rischio squalifica dopo il primo giallo nel corso della competizione statunitense.

Da regolamento, inoltre, il Mondiale per Club prevede che il numero degli ammonizioni sia azzerato al termine dei quarti di finale. Significa che per una somma di gialli, insomma, un calciatore può saltare la semifinale di andata, ma non quella di ritorno o la finalissima, entrambe fuori portata per chi verrà espulso.

Il funzionamento di diffidati e squalificati al Mondiale per Club, infine, prevede che dopo il ritorno dalla squalifica per somma di ammonizioni, un giocatore sia nuovamente fermato al quarto giallo.