I diffidati di Napoli e Inter: chi salterebbe l'eventuale spareggio Scudetto per squalifica in caso di ammonizione

Ipotesi spareggio Scudetto complicata ma non impossibile: i giocatori di Napoli e Inter a rischio squalifica per l'eventuale match.

C'è un solo punto a dividere Napoli e Inter in vetta alla classifica di una Serie A come non se ne vedevano da tempo: tutto ancora in bilico per lo Scudetto, tanto che il verdetto più importante potrebbe addirittura slittare oltre l'ultima giornata.

Sia partenopei che meneghini scenderanno in campo venerdì sera, rispettivamente al 'Maradona' contro il Cagliari e al 'Sinigaglia' di Como: anche se piuttosto remota, esiste infatti la possibilità che Napoli e Inter concludano il campionato con lo stesso numero di punti.

A quel punto, da regolamento, sarebbe necessaria la disputa di uno spareggio in gara unica che assegnerebbe lo Scudetto: ma quali sono i giocatori diffidati e dunque a rischio squalifica per l'eventuale sfida?