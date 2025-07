I diffidati della Juventus contro il Real Madrid: chi salterebbe gli eventuali quarti del Mondiale in caso di cartellino giallo

Real Madrid vs Juventus

Mondiale per Club

Juventus alle prese col rischio squalifiche al Mondiale per Club: sono 6 i giocatori che salterebbero gli eventuali quarti in caso di giallo contro il Real Madrid.

Serata cruciale per la Juventus, attesa dalla sfida degli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid di Xabi Alonso.

I bianconeri sono l'ultima squadra italiana rimasta ancora in corsa negli Stati Uniti, dopo la sorprendente eliminazione dell'Inter che ha ceduto il passo al cospetto dei brasiliani del Fluminense.

Incrocio decisamente duro per i ragazzi di Tudor, reduci dalla 'manita' subita dal Manchester City che ha poi salutato la competizione per mano dell'Al Hilal di Simone Inzaghi: oltre che a Vinicius Junior e compagni, 'Madama' dovrà fare attenzione anche al pericolo dei cartellini e di una o più squalifiche da scontare in vista di un eventuale approdo ai quarti.

Ma chi sono i giocatori diffidati della Juventus? E quando si azzera il conto delle ammonizioni?