Italia vs Germania

Sono ben sei i giocatori azzurri che salterebbero il ritorno in caso di ammonizione, ma uno di loro non giocherà sicuramente.

L'Italia scende in campo giovedì sera a 'San Siro' per l'andata dei quarti di finale della Nations League contro la Germania.

Domenica è in programma il ritorno a Dortmund, gara che ben sei azzurri rischiano di saltare per squalifica.

In realtà i diffidati dell'Italia a rischio saranno solo cinque, dato che uno di loro non scenderà sicuramente in campo nella gara d'andata.