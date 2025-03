I diffidati dell'Inter in Champions League: chi salterebbe il ritorno degli ottavi in caso di ammonizione

L'Inter deve stare attenta a possibili squalifiche in Champions League: l'elenco dei diffidati prima dell'ottavo d'andata contro il Feyenoord.

Archiviata l'impegnativa trasferta di Napoli in campionato, per l'Inter è tempo di rituffarsi nella Champions League con l'andata degli ottavi di finale in programma sul campo del Feyenoord.

Primo atto in terra d'Olanda per i nerazzurri, che dovranno fare attenzione al discorso dei diffidati: c'è più di un giocatore che, infatti, in caso di ammonizione a Rotterdam salterebbe il ritorno di San Siro di martedì 11 marzo.

Ma quali sono i diffidati dell'Inter in Champions League? E quando vengono azzerati tutti i cartellini? Scopriamolo.