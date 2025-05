Diffidati Inter-Barcellona, come funziona in semifinale: si può saltare la finale di Champions League in caso di ammonizione?

Inter vs Barcellona

Ci sono giocatori di Inter e Barcellona a rischio squalifica in vista della finale di Champions League? Cosa dice il regolamento sulle ammonizioni.

Inter e Barcellona a confronto nel secondo atto della semifinale di Champions League in programma a San Siro: si riparte dallo spettacolare 3-3 della gara d'andata al 'Montjuic', che ha visto i nerazzurri di Inzaghi in vantaggio per due volte prima della rimonta blaugrana.

La domanda che molti tifosi si pongono a questo punto della competizione è se sia possibile saltare la finale del prossimo 31 maggio per squalifica in caso di ammonizione, se quindi siano o meno presenti dei giocatori diffidati tra le due squadre.

Cosa dice il regolamento a riguardo? Inter e Barcellona devono temere possibili squalifiche che inciderebbero sulla finale di Monaco di Baviera?