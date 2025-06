Diego Demme all'Avellino, il colpo è possibile: l'ex Napoli può tornare in Italia

Il centrocampista tedesco dell'Hertha Berlino è il sogno dell'Avellino neopromosso in B: contatti in corso.

L'Avellino non ha alcuna intenzione di fare da comparsa nel prossimo campionato di Serie B: dopo aver vinto il girone C di Serie C, i 'Lupi' irpini vogliono costruire una rosa in grado di raggiungere una salvezza tranquilla e, perché no, anche qualcosa di più.

Tanta ambizione in sede di calciomercato, testimoniata dal tentativo in essere per arrivare a un acquisto che avrebbe del clamoroso: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'Avellino è sulle tracce di Diego Demme.

Vecchia conoscenza del Napoli, oggi Demme milita in patria tra le fila dell'Hertha Berlino: non è da escludere, però, la possibilità di un ritorno in Italia.